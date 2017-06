Previsão é de sábado de sol entre nuvens em Santa Catarina

Aproveite o sábado 03/06/2017 | 10h01 Atualizada em

Manhã deste sábado na Lagoa, em Florianópolis Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

A previsão é de um sábado de temperaturas amenas e sol entre nuvens em Santa Catarina. No amanhecer, a menor temperatura registrada foi de 2,3°C em Bom Jardim da Serra. A máxima prevista é de 21° na Grande Florianópolis.

— Ainda tem influência de uma massa de ar seco e frio, que trouxe mais uma madrugada fria em Santa Catarina — explica a técnica em meteorologia, Bianca de Souza.

A partir de domingo e até quinta-feira (07), volta a chover em todo o Estado. Segundo a Epagri/Ciram, o volume total previsto até quinta-feira equivale a um mês e meio de chuva. É como se toda a chuva de junho e metade de julho caísse em cinco dias.

A chuva deve começar na madrugada de domingo, primeiro no Oeste e depois nas outras regiões. Há risco de temporais e trovoadas localizadas no Oeste e no Meio-oeste.

Na segunda-feira, uma frente fria passa pelo Estado e haverá chuva persistente, em alguns momentos moderada e forte, em todas as regiões. Na terça-feira, a frente fria se afasta e, apesar da instabilidade e da umidade, chove menos.

Para quarta-feira, a previsão é de nova formação de frente fria, com chuva persistente até quinta-feira.

Na sexta-feira, uma massa de ar frio chega e o tempo deve ficar mais estável. A previsão é de que os sete dias seguintes não tenham chuva significativa no Estado.

Leia mais:

Com barragens abertas e tempo bom, nível do rio Itajaí-Açu cai em Blumenau e Rio do Sul



Nova previsão de chuva mantém preocupação em Blumenau



Polícia Federal fará a escolta de técnicos da Defesa Civil na barragem de José Boiteux



Sexta começa com frio abaixo de 10°C em 44 municípios de SC