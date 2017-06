Presídio de alta segurança que poderia barrar uso de celular por presos está vazio há 11 meses

Linhas Vermelhas 03/06/2017 | 04h00 Atualizada em

Prometida para ter segurança máxima, rigidez em normas disciplinares, de comunicação, blindagem e até mesmo o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), uma penitenciária construída em Santa Catarina poderá amenizar os riscos da falta de bloqueadores nas cadeias pelo Estado. Pronta há 11 meses e ainda com as celas vazias, a unidade de segurança máxima foi construída no Planalto Serrano ao custo de R$ 15,7 milhões, mas ainda não tem previsão de funcionamento.

Erguida em São Cristóvão do Sul, ao lado da penitenciária da Região de Curitibanos, a cadeia será blindada para evitar ataques. O fato de a cidade ter baixo efetivo policial também preocupa e não há previsão de reforço, segundo o juiz da execução penal de Curitibanos, Eduardo Passold Reis.

As 120 vagas que serão oferecidas não amenizarão o superlotado sistema carcerário catarinense, hoje com mais de 18 mil presos, mas terão papel importante no isolamento de líderes de facções. A justificativa para a demora na inauguração seria o déficit de agentes no Departamento de Administração Prisional (Deap). Desde o ano passado, o Deap tenta recrutar servidores para a nova penitenciária.

– Tem alguns entraves, faltam ajustes finais que caracterizam a segurança diferenciada da obra. Ela tem que estar 100% adequada, com servidor capacitado, viaturas diferenciadas e blindagem – pontua o diretor do Deap, Deiveison Querino Batista.

Também haveria falta de interesse de servidores em serem efetivados na unidade. O juiz Reis diz lamentar o atraso.

– Infelizmente está na mesma situação que no início do ano, não tem pessoal e também o risco deixa sem interessados – lamenta, contrário à contratação de servidores temporários.

A recém criada Associação de Agentes Penitenciários defende a criação de um adicional financeiro salarial para agentes que forem transferidos para penitenciárias de segurança máxima.

– O aditivo reconheceria atividade de grau mais elevado. Não são as facções que afastam o servidor de lá. Não tem de onde tirar agente – reconhece o porta voz da entidade, agente Ferdinando Gregório Querino da Silva.

O plano de ocupação da penitenciária é resguardado. Há possibilidade de que ela abrigue em alas separadas integrantes do PCC e do PGC, as duas principais facções que agem em SC. Isolar os presos, impossibilitar a comunicação por celulares e estabelecer restrições às visitas devem ser medidas implantadas. Das 120 vagas, 30 serão para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), quando o detento fica em isolamento.



O que diz a Secretaria de Justiça e Cidadania sobre a penitenciária:

¿A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania está envidando todos os esforços para inaugurar em menor tempo possível a Penitenciária Máxima de Segurança em São Cristóvão do Sul, no Planalto Serrano, unidade que contempla uma série de equipamentos de segurança voltados para a contenção do preso de alta periculosidade com uma arquitetura prisional que é referência hoje em todo o Brasil. A abertura da unidade de segurança máxima é prioridade para a Secretaria de Justiça e Cidadania, mas ela só entrará em funcionamento com 100% dos recursos estruturais, metodológicos e humanos prontos¿.



Dois agentes mortos

Adotar linha dura contra o crime organizado pode representar segurança também aos próprios agentes penitenciários. Nos últimos anos, facções estiveram por trás da morte de dois agentes: Deise Alves, em 2012, e Luiz Carlos Dal¿Agnol, em 2014. Desde 2012, quadrilhas ordenaram, de dentro das cadeias, quatro ondas de atentados em SC. A violência só teve trégua depois que mais de 100 detentos foram transferidos para presídios federais. A maioria retornou e cumpre pena no Estado.



