Prefeitura vai custear 50% do transporte dos alunos da Apae de Florianópolis

Sem recursos 02/06/2017 | 19h35 Atualizada em

Uma reunião da tarde desta sexta-feira discutiu formas de viabilizar o transporte gratuito de 350 alunos da Apae. Após o encontro, a prefeitura de Florianópolis se disponibilizou a arcar com 50% dos custos. De acordo com o diretor geral da Apae, André Stramari, o Estado arcaria com o restante, mas isso ainda será definido na próxima semana. Até lá, o transporte dos alunos continuará suspenso.



Uma nova reunião para confirmar o restante do repasse ocorrerá no início da próxima semana na qual devem participar representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social, Casa Civil e da Fundação Catarinense de Educação Especial.



No dia 1º de junho, por problemas financeiros, foi suspenso o transporte gratuito de 350 crianças e adolescentes da Apae. No primeiro dia sem o serviço, apenas 50 entre 230 alunos do turno da manhã compareceram às aulas. O custo com o serviço atualmente é de R$ 120 mil por mês, incluindo carros, ônibus, manutenção de pessoal de logística, envolvendo uma equipe de 20 pessoas. São realizadas, em média, 24 viagens por dia, resultando em 18 mil quilômetros por mês.



Leia mais:

Pais e alunos protestam para manter o transporte gratuito na Apae de Florianópolis

Sem transporte gratuito, apenas 50 entre 230 alunos comparecem às aulas na Apae de Florianópolis



Pais e alunos protestaram pedindo manutenção do transporte

A comunidade escolar da Associação do Pais e Amigos do Excepcional de Florianópolis realizou um pequeno protesto na tarde chuvosa desta quarta-feira, (31) na sede do bairro Itacorubi, pela manutenção do transporte gratuito para os alunos. Cerca de 150 pessoas se reuniram na quadra esportiva da Apae, onde foram informados os problemas financeiros da entidade.



COMO DOAR



Site: apaeflorianopolis.org.br/nova-doacao





Protesto pediu ajuda para a Apae Foto: Marco Favero / Agencia RBS