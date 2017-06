Prefeitura de Joinville divulga as vagas de emprego disponíveis no Cepat

Oportunidade 06/06/2017 | 09h01 Atualizada em

A Prefeitura de Joinville, através do Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat) divulgou as vagas de emprego desta semana. São vagas disponíveis, entre as novas e outras que ainda estão em aberto.



Os interessados devem comparecer ao Cepat, na rua Abdon Batista nº342, pertodo Mercado Público. É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP doendereço onde mora.

Para acesso das vagas individualizadas, diariamente e em tempo real, a equipe do Cepat indica visitar o site do Ministério do Trabalho e Emprego, no www.maisemprego.mte.govbr.