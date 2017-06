Prefeito de Criciúma corta ponto de servidores que aderiram à greve

Moacir Pereira 06/06/2017 | 08h00 Atualizada em

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro (PSDB), não dá tréguas aos servidores que realizam greves. Está cortando o ponto dos que não comparecem ao trabalho. Negou a liberação de 10 funcionários do setor saúde, pedidos pelo sindicato, alegando que há carência de médicos enfermeiros e dentistas nas unidades de saúde. E suspendeu o recolhimento do imposto sindical. Deixou de repassar ao sindicato dos servidores mais de R$ 150 mil. Para completar, acionou a Justiça contra os grevistas.



Mais Ciência

Deputado Esperidião Amin e Cláudio Silveira, filho do falecido Luiz Henrique da Silveira, descerraram placa comemorativa do Mais Ciência com o reitor Luiz Carlos Cancellier. Amin e Luiz Henrique aprovaram emendas para liberação de recursos federais que viabilizaram vários projetos de incentivo à pesquisa e inovação na UFSC. Cancelier destacou que os dois políticos divergiam, mas se uniram em favor da educação.



Shoppings

Grupo Almeida Junior promove amanhã, às 10h, a inauguração da sede em Santa Catarina. Ficará no Continente Shopping, em São José. O ato terá a presença do empresário Jaimes Almeida Junior, criador e presidente de seis shoppings. O grupo emprega hoje cerca de mil pessoas e os shoppings têm pelo menos 12 mil colaboradores.

Racha

No Planalto Norte continua a divisão no PMDB entre os grupos políticos do presidente estadual Mauro Mariani e do deputado estadual Antônio Aguiar. Em 2016, em Canoinhas, toda a família e liderados de Aguiar apoiaram a eleição do candidato Beto Passos, do PSD de Gelson Merisio, derrotando Beto Faria, do PMDB de Mariani. Motivo: o vice de Passos, Wilson Pereira, trabalhou contra Aguiar na eleição para deputado estadual em 2014.

Justiça

"Não chegamos aqui por sermos justiceiros nem populistas. Buscaremos ser justos". Promessa do desembargador Hélio do Valle Pereira, em nome de seis novos desembargadores empossados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Valle Pereira é uma unanimidade nos meios jurídicos. Destacou-se, sobretudo, na Vara da Fazenda Pública da Capital por decisões independentes, fortes e bem fundamentadas.

Nova sede

O prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), viaja hoje a Brasília, onde volta a tratar da transferência da área da Estrada de Ferro Tereza Cristina para o município. Tem 3,7 hectares e deverá ser transformada no Centro Administrativo da Prefeitura. O município tem despesa anual de R$ 2,5 milhões só com aluguéis. Ponticelli quer preparar a nova sede para as comemorações dos 150 anos de fundação.

Curtas

*O presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, faz um balanço do setor na abertura do Seminário Estadual de Líderes Rurais, sexta-feira, em São José.

*Começa amanhã, em Braço do Norte, mais uma edição da Feagro, a maior feira exposição de gado leiteiro do Sul do Brasil. Vai até domingo e tem previsão de 60 mil visitantes.

*Câmara de São José realiza solenidade hoje, às 19h, para homenagear os 21 anos de exemplar atuação do Centro Educacional Marista.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Rodovias no Oeste catarinense estão intransitáveis



Perdendo as esperanças



Escolha de novo desembargador do TJSC está suspensa até julgamento