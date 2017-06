Portugal goleia Chipre à espera de Cristiano Ronaldo

Lisboa 03/06/2017 | 14h41

A seleção de Portugal goleou o Chipre por 4 a 0, neste sábado, em amistoso que antecede jogo pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Com desfalque de Cristiano Ronaldo, que disputa a final da Liga dos Campeões contra a Juventus, João Moutinho assumiu o protagonismo com os dois primeiros gols, aos 3 e 42 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Pizzi Fernantes fez o terceiro, aos 18, enquanto Adrien Silva fechou a conta aos 25.

Portugal ocupa a segunda colocação do grupo B, a três pontos da líder Suíça. O próximo jogo do time de Fernando Santos vai ser no dia 9 de junho, contra a Letônia. Depois, os portugueses viajam para a Rússia, onde vão disputar a Copa das Confederações.

* AFP