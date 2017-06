Policial é ferido e agressor neutralizado em frente à catedral Notre-Dame de Paris

Paris 06/06/2017 | 12h29

Um homem agrediu um policial nesta terça-feira à tarde com um martelo, na escadaria da catedral Notre-Dame em Paris, antes de ser neutralizado, informou a polícia da capital francesa.

O agressor estava estirado no chão em frente à catedral, um dos locais mais turísticos da cidade, onde um perímetro de segurança foi estabelecido pela polícia. As autoridades pediram que o público evite o local.

Uma testemunha relatou à AFP ter ouvido "um grito muito forte" e visto "uma confusão entre a multidão". "As pessoas entram em pânico, ouvi tiros e vi um homem deitado no chão, com sangue para todos os lados", afirmou.

O agente sofreu três ferimentos leves, segundo fontes policiais. Um de seus colegas disparou contra o agressor.

A Procuradoria antiterrorista abriu uma investigação sobre o incidente.

Este ataque acontece três dias após o atentado no sábado à noite no centro de Londres, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e que fez sete mortos.

A catedral Notre-Dame, no coração de Paris, é um dos lugares mais visitados da Europa, com 13 milhões de visitantes por ano.

A França está em estado de alerta máximo após uma onda de ataques terroristas que fizeram 239 mortos desde 2015.

Em 20 de abril, na famosa avenida parisiense Champs Elysées, um francês de 39 anos matou um policial de 37 anos com dois tiros na cabeça e feriu dois outros agentes e uma turista alemã, antes de ser morto.

Em 13 de novembro de 2015, um comando extremista que jurou lealdade ao Estado Islâmico matou 130 pessoas em várias partes da capital francesa, no pior ataque em território francês.

O EI ameaça com frequência a França por sua participação na coalizão militar internacional anti-extremista no Iraque e na Síria.

* AFP