Policial dispara contra homem na escadaria da catedral de Notre Dame, em Paris 

França 06/06/2017

Zero Hora e AFP

Um alerta policial na catedral de Notre Dame provocou pânico em Paris, nesta terça-feira (6). Um oficial atirou contra um homem que tentou atacá-lo com um martelo na escadaria do local, um dos principais pontos turísticos da França.

O agressor foi ferido e neutralizado, enquanto a área no entorno da catedral foi isolada por um cordão policial. O oficial ficou levemente ferido. A motivação do ataque ainda é desconhecida e as autoridades pediram para que moradores e turistas evitem passar pela região.

— As pessoas entram em pânico, ouvi tiros e vi um homem deitado no chão, com sangue para todos os lados — afirmou uma testemunha.

Conforme o jornal Le Figaro, cerca de 900 pessoas estavam dentro da catedral no momento do incidente. A polícia investiga se o agressor teria um possível cúmplice.

A Procuradoria antiterrorista abriu uma investigação sobre o ataque. O incidente ocorre três dias após o atentado em Londres, no sábado à noite (3), reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e que fez sete mortos.

Por meio do Twitter, o produtor e escritor Matthew Currie Holmes, que estava no interior de Notre Dame, afirmou que "todos estão seguros" e que a "polícia está pedindo a todos que levantem as mãos".

Em seguida, Currie Holmes informou que a polícia estava começando a evacuar a catedral.

Policiais monitoram área que fica próxima à catedral de Notre Dame Foto: Bertrand GUAY / AFP

Um dos locais mais visitados da Europa

A catedral Notre-Dame, no coração de Paris, é um dos lugares mais visitados da Europa, com 13 milhões de visitantes por ano. A França está em estado de alerta máximo após uma onda de ataques terroristas que fizeram 239 mortos desde 2015.

Em 20 de abril deste ano, na famosa avenida parisiense Champs Elysées, um francês de 39 anos matou um policial de 37 anos com dois tiros na cabeça e feriu dois outros agentes e uma turista alemã, antes de ser morto.

Em 13 de novembro de 2015, um comando extremista que jurou lealdade ao Estado Islâmico matou 130 pessoas em vários locais da capital francesa, no pior ataque terrorista em território francês da história.

