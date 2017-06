Polícia procura dono de 10 toneladas de maconha apreendidas em SC /

Tráfico interestadual 06/06/2017 | 11h47 Atualizada em

Duas apreensões que atingem 10 toneladas de maconha colocam a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) com a missão de identificar e prender o dono dos carregamentos, que figuram entre os maiores apreendidos em Santa Catarina. Até agora, apenas mulas, ou seja, os transportadores que dirigiam os caminhões foram presos.

Com o auditório tomado por fardos da droga, a Deic disse em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, em Florianópolis, que ainda não sabe quem é o grande traficante que está financiando o expressivo volume de maconha recolhida no Estado. Foram duas apreensões em 17 dias pela Deic em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. A mais recente, de 4,7 toneladas, aconteceu no domingo, por volta das 19h, no pedágio da BR-101 em Porto Belo, litoral Norte.

A carga estava em fardos junto a um carregamento de milho que saiu do Mato Grosso do Sul em um caminhão bitrem. Também havia no veículo munição de fuzil (calibre 556 e 762). Na nota fiscal, o milho tinha como destino um armazém em Imbituba, que estaria fechado. O dono do veículo será chamado pela polícia. O caminhoneiro, de 44 anos, morador de Itajaí, foi preso em flagrante e optou pelo silêncio.

— A primeira parte foi feita, que era tirar a droga de circulação e demos um baque em organizações criminosas. Agora vamos atrás da quadrilha, de quem financia essa droga — disse o delegado Pedro Henrique Mendes, da Divisão de Narcóticos da Deic, ressaltando que houve denúncias anônimas aos policiais.

A primeira apreensão, de 5,29 toneladas de maconha, foi no dia 18 de maio, na BR-101, em Garuva. A carga também estava sendo transportada com milho vindo do Mato Grosso do Sul. Segundo a Deic, a apuração indica que as 10 toneladas seriam distribuídas a consórcios de traficantes da Grande Florianópolis, que ainda não foram identificados. Os indícios são que possa ser um mesmo bando criminoso o responsável pelas 10 toneladas.



Adesivos com notas de euros e reais



A carga de 4,7 toneladas apreendida no domingo levava adesivos com notas de euros e reais. A Deic afirma que o símbolo do euro indicava alta qualidade da maconha e o de real, qualidade inferior. O valor da carga é estimado em R$ 10 milhões. Os indícios são que o entorpecente seja do Paraguai, um dos grandes fornecedores aos países da América do Sul.



