Polícia prende três em desmanche de Florianópolis e recupera peças de 13 veículos roubados

No Continente 07/06/2017 | 18h08 Atualizada em

A Polícia Civil localizou um galpão de desmanche de veículos na última terça-feira na região continental de Florianópolis, e prendeu três pessoas. Peças de 13 carros foram apreendidas.

Agentes da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) estiveram em um galpão no bairro Coloninha e flagraram dois homens cortando um Gol que havia sido furtado na segunda-feira em Palhoça. Na sequência, a equipe se dirigiu a uma loja de autopeças localizada às margens da Via Expressa, no bairro Capoeiras, onde foram localizadas outras partes do Gol furtado, além de peças de treze veículos com registros de furto ou roubo. Foi dado voz de prisão ao proprietário do estabelecimento.

O Instituto Geral de Perícias foi chamado ao local, e os suspeitos foram levados até a sede da Deic, onde foram autuados pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Rodrigo Falck Bortolini.

Leia todas as notícias de polícia na Hora de Santa Catarina