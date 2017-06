Polícia prende suspeitos de assalto a agência bancária em Indaial

Segurança 07/06/2017 | 17h10 Atualizada em

A Polícia Militar de Indaial prendeu quatro suspeitos de assalto a uma agência da cooperativa de crédito Viacredi ocorrido no início da tarde desta quarta-feira no município.



Segundo informações da Polícia Civil, três homens e uma mulher assaltaram a agência localizada no Encano Baixo e fugiam em direção ao Centro da cidade pela Rua Dr. Blumenau quando foram capturados pela PM.

Com eles, a polícia encontrou três revólveres, uma arma de brinquedo, um saco com uma quantia de dinheiro ainda não divulgada e um cachorro poodle.



Os suspeitos foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Indaial, onde prestam depoimento antes de serem levados ao presídio.