Polícia faz explosão controlada perto de futura embaixada dos EUA em Londres

Londres 07/06/2017 | 15h33

A Polícia britânica anunciou ter realizado nesta quarta-feira uma explosão controlada perto da nova sede da embaixada americana em Londres, ainda desocupada, após receber informes de que havia dois veículos suspeitos abandonados na região.

"Uma explosão controlada foi realizada por volta das 17h37 (13h37 de Brasília)", anunciou a polícia em um comunicado.

A zona foi isolada e foram mobilizados policiais especializados. As autoridades informaram rapidamente pelo Twitter que o incidente não tinha qualquer vínculo com o terrorismo.

Um carro cinza e uma van vermelha, estacionados perto da futura representação americana na margem sul do Tâmisa, estavam com os vidros da porta do motorista estilhaçados, segundo um fotógrafo da AFP no local.

A intervenção ocorreu em um clima de extremo nervosismo, quatro dias após um atentado no centro da capital britânica que deixou 8 mortos e 48 feridos no centro de Londres e na véspera das eleições britânicas.

* AFP