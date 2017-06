Perdendo as esperanças

Moacir Pereira 05/06/2017 | 09h51 Atualizada em

Pautado para amanhã, o julgamento da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral tem perspectivas sombrias, qualquer que seja o resultado. Protelar, mantém a sangria política do presidente; cassar a chapa, aprofundará a crise, pelos intermináveis recursos ao STF; rejeitar a ação do PSDB pode oxigenar às reformas, acelerando a retomada do crescimento econômico. Seria o menos traumático.



O drama é que o cenário político ficou ainda mais imprevisível nos últimos dias. O ex-deputado Rocha Loures, "o homem da mala", assessor de Temer, foi preso por ordem do Supremo no sábado. O PSDB ameaça desembarcar, gerando mais instabilidade. O Ministério Público Federal requereu a prisão de Lula em regime fechado, pela prática de vários crimes. O presidente do PSDB, Aécio Neves, está afastado do Senado por flagrante de corrupção. O senador Valdir Raupp, presidente nacional do PMDB, virou réu na Lava-Jato. Denunciado pela Procuradoria da República, o deputado Ciro Nogueira foi reeleito presidente nacional do PP. E por aí vai.

Para completar um quadro de degradação moral na política, a senadora Gleisi Hoffmann, ré na Lava-Jato foi eleita presidente nacional do PT. Denunciada por receber R$ 1 milhão em propinas teve o marido Paulo Bernardo(PT), com acusações graves. Evento em que os condenados José Dirceu e João Vaccari Neto foram aclamados como "heróis do povo brasileiro". Acusados de atuação direta no maior propinoduto da historia, por enriquecimento pessoal, viraram "heróis de araque".

Com lideranças tão indecentes, que avalizam atos delinquentes contra o povo, como esperar a renovação política em 2018?

Incitamento

Declaração da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) no Congresso Nacional do PT, incitando a violência no Brasil. Acusada de corrupção e já indiciada, Benedita declarou: ¿Na minha bíblia está escrito que "sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vamos a luta com quaisquer que sejam as nossas armas". Foi aplaudida pelos petistas catarinenses.

SOS Brasil

Lançado no fim de semana pela Grande Loja de Santa Catarina o manifesto intitulado "O Brasil pede socorro". Apelas aos maçons para que "trabalhem no esforço de repudiar, denunciar e agir da maneira mais veemente possível contra esse grupo de pessoas peçonhentas que despejam seus venenos para causar uma paralisia geral no país e locupletarem-se indevidamente do erário."

Filiações

A secretária de Assistência Social de Canoinhas, Cintia Müler de Aguiar, filiou-se ao PSD, durante evento com a presença do presidente estadual Gelson Merisio. Cintia é irmã do deputado estadual Antônio Aguiar, do PMDB. Ele permanece no partido. Foi vitorioso em 13 municípios nas últimas eleições, de Campo Alegre a Porto União. Na região, os grupos de Antonio Aguiar e Mauro Mariano racharam desde 2014.

