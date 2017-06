Paciente de câncer se casa no hospital em Balneário Camboriú

Amor 06/06/2017 | 16h19 Atualizada em

O Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, foi o inusitado cenário de um casamento esta semana. Omar Cipriano da Silva, 65 anos, que está internado para tratar um câncer de próstata, decidiu realizar o sonho da companheira, Jovelina Silva, depois de ter a doença diagnosticada pelos médicos. Os dois estão juntos há nove anos.



O casal se conheceu quando os dois trabalhavam na Prefeitura de Balneário Camboriú, na varrição. Se apaixonaram e decidiram viver juntos, mas a oficialização do compromisso acabou ficando para depois.



A psicóloga do hospital, Cristiane Moreira, foi quem ouviu o pedido de casamento e decidiu ajudar:



_ Quando eu dei o diagnóstico da doença ao Omar, a esposa estava do lado, e imediatamente ele expressou essa vontade de casar. Fui contando essa história para os funcionários, montamos um grupo no WhatsApp, cada um foi dando uma ideia, ajudando de alguma forma _ conta.



Comovidos com a história, funcionários do hospital organizaram a cerimônia e conseguiram doações para que a festa fosse completa _ do bolo às alianças. A filha do casal, Vitória, foi a dama de honra, e os noivos receberam a bênção de um pastor.