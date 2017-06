Operação que prendeu ex-ministro mira desvio de recursos em obras de estádio da Copa

Natal 06/06/2017 | 08h10 Atualizada em

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação Manus para investigar atos de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. O superfaturamento identificado chega a R$ 77 milhões.

De acordo com a PF, a investigação foi aberta após a análise das provas colhidas em várias etapas da Operação Lava-Jato "que apontavam solicitação e o efetivo recebimento de vantagens indevidas por dois ex-parlamentares cujas atuações políticas favoreceriam duas grandes construtoras envolvidas na construção do estádio". O ex-ministro Henrique Eduardo Alves foi preso na ação. Também há um mandado de prisão contra o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que já está preso no Paraná.

Leia mais

PF prende Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de Dilma e Temer

PF deflagra operação contra fraudes em obras do estádio Mané Garrincha



"A partir das delações premiadas em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, e por meio de afastamento de sigilos fiscal, bancário e telefônico dos envolvidos, foram identificados diversos valores recebidos como doação eleitoral oficial, entre os anos de 2012 e 2014, que, na verdade, consistiram em pagamento de propina. Identificou-se também que os valores supostamente doados para a campanha eleitoral em 2014 de um dos investigados foram desviados em benefício pessoal", diz a nota da PF.

Cerca de 80 policiais cumprem 33 mandados judiciais, sendo cinco de prisão preventiva, seis de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte e Paraná.

O nome da operação faz referência ao provérbio latino Manus Manum Fricat, Et Manus Manus Lavat, que significa "uma mão esfrega a outra; uma mão lava a outra".

Leia as últimas notícias de Política

*Agência Brasil