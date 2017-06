Oito ruas de Joinville têm interdição parcial para realização de obras

Trânsito 05/06/2017 | 15h36 Atualizada em

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa de obras nas redes de água e esgoto, oito ruas da cidade têm interdição parcial nos próximos dias.

Rua Benjamin Constant

Parte da rua Benjamin Constant, no bairro Costa e Silva, estará interditada parcialmente nesta terça (6) e quarta-feira (7). O trabalho será feito no trecho entre as ruas Luís Koch e Guilherme, das 7h às 17 horas.

Avenida Santos Dumont

A avenida Santos Dumont têm interdição parcial em dois trechos – entre as ruas Jornalista A. de Carvalho e Tenente Antônio João e entre as ruas Tenente Antônio João e Manoel Silveira. As obras acontecem até a 11 de junho, das 7h às 19 horas.

Ruas Concórdia, Paraíba e Corupá

A rua Concórdia (bairro Anita Garibaldi), entre as ruas Rio Grande do Sul e Ottokar Doerffel, fica parcialmente até o dia 11 de junho, das 7h às 19 horas. As ruas laterais Paraíba e Corupá também têm interdição parcial, nos mesmos dias e horário.

Rua Antônio Neves

A rua Antônio Neves (bairro João Costa) tem interdição parcial até o dia 11 de junho, das 7h às 19 horas, no trecho entre as ruas Monsenhor Gercino e Luiz Ceratti.

Estrada da Ilha e Estrada da Fazenda

Até o dia 11 de junho, as duas estradas, localizadas na zona norte da cidade, estarão parcialmente interditadas para realização de obras de ampliação da rede de água. O trabalho ocorre das 7h às 19 horas.

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem nos locais. Mais informações pela central de atendimento 115.