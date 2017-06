O programa eleitoral de conservadores e trabalhistas britânicos

Londres 05/06/2017 | 10h16

O Reino Unido se prepara para escolher na quinta-feira o novo governo que conduzirá a negociação de saída da União Europeia (UE).

A seguir o que afirmam os programas dos principais candidatos a formar o governo, a conservadora Theresa May e o trabalhista Jeremy Corbyn:

- Brexit -

Conservadores: May já esboçou suas demandas nas negociações e vai tirar o país do mercado único europeu para acabar com a livre circulação de cidadãos europeus e poder controlar a imigração.

Trabalhistas: aceitam o resultado do referendo e a saída da UE, mas desejam que o país permaneça no mercado único, prometendo em seu programa que não abandonarão o bloco sem um acordo, ao contrário de May, que não descarta esta possibilidade.

- Imigração -

Conservadores: desejam reduzir a imigração líquida anual a menos de 100.000 pessoas, ao invés das 248.000 de 2016, uma meta já anunciada nas duas últimas eleições e que não conseguiram cumprir.

Trabalhistas: o partido de Jeremy Corbyn não se compromete com nenhum número e afirma apenas que aproveitará a saída da UE para estabelecer "regras justas e uma gestão razoável da imigração".

- Saúde e assistência social -

Conservadores: em seu programa eleitoral, May tinha como proposta que as famílias de um idoso com demência senil - um problema premente na envelhecida sociedade britânica - assumisse de maneira ilimitada os custos do atendimento até que restassem 100.000 libras de patrimônio - incluindo bens imobiliários -, momento a partir do qual o Estado assumiria o restante.

A medida, criticada como "imposto sobre a demência", iniciou a queda de May nas pesquisas e a obrigou a prometer que estabeleceria limites ao que será pago pelos idosos.

Trabalhistas: prometem 30 bilhões de libras adicionais para a saúde pública e 8 bilhões de libras para assistência social no próximo mandato.

- Defesa -

Conservadores: se comprometem a investir pelo menos 2% do Produto Interno Bruto na defesa e a "manutenção" do atual número de oficiais das Forças Armadas.

Trabalhistas: apesar dos anos de militância pacifista de Corbyn, o programa do partido se compromete a renovar o arsenal nuclear. Ao mesmo tempo, promete a criação de um ministério da Paz e Desarmamento.

* AFP