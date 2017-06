Nove pessoas assassinadas em uma festa privada ao noroeste de Moscou

Moscou 04/06/2017 | 10h46

Uma festa celebrada em uma casa ao noroeste de Moscou terminou em tragédia depois que um dos participantes, que foi detido, abriu fogo contra os convidados e matou nove deles após uma briga.

No sábado à noite, um convidado matou, com uma escopeta, cinco homens e nove mulheres durante um evento com muito consumo de bebidas alcoólicas e que terminou com uma disputa violenta, em uma casa de campo de Redkino, 110 km ao noroeste de Moscou, informou a polícia.

"Durante o evento aconteceu um conflito entre os convidados. O suspeito saiu e depois retornou com uma escopeta de caça", afirmaram os investigadores em um comunicado.

O acusado, um moscovita de 45 anos, foi detido pelo massacre depois que os sobreviventes conseguiram ligar para a polícia.

* AFP