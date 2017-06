Nível dos rios baixa, mas Defesa Civil mantém alerta para deslizamentos em Santa Catarina

Chuva em SC 07/06/2017 | 11h52 Atualizada em

Com a redução no volume de chuva entre terça e quarta-feira, o nível dos rios começou a baixar em Santa Catarina, porém, a Defesa Civil mantém o alerta para possibilidade de deslizamentos no Estado, especialmente no Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí, Litoral Sul e Grande Florianópolis. O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, chama atenção para previsão de chuva entre quinta e sexta-feira:

— Nós temos uma situação melhor que nos últimos dias. Ontem e hoje (terça e quarta) a chuva não é mais o ator principal, ela teve um volume bem reduzido. Entretanto, com os indicativo de chuva para quinta e madrugada de sexta, mantemos o alerta para situação de deslizamentos por conta do grande período de precipitação que houve pelo Estado. Isso faz com que o solo, já encharcado, seja reativado com qualquer chuva significativa, ou até mesmo sem chuva, já que ele está muito pesado e pode acontecer alguma situação de risco para as pessoas — explica.

Dos 12 rios monitorados pela Defesa Civil, 10 estão com o nível baixando e dois permanecem estáveis. Porém, cinco deles ainda estão em situação de emergência e dois em alerta.

Confira o nível e a situação dos rios monitorados:

Cerca de 24 mil pessoas estão fora de suas residências, em abrigos públicos ou na casa de parentes e amigos. Apesar da redução do nível dos rios, a Defesa Civil orienta que as famílias respeitem as cotas emergenciais e prudenciais até sexta-feira:

— Mesmo que o morador veja sua casa sem água, aparentemente sem risco, não deve retornar definitivamente até sexta-feira. Com a tendência de mais chuva, os rios podem voltar a subir. A partir do momento que as cotas forem reduzidas, as pessoas podem retornar para suas casas — orienta.

Previsão para quinta-feira:



Uma nova frente fria avança por SC, provocando chuva moderada a forte do Oeste ao Litoral Sul, no decorrer do dia. Nas demais regiões, a chuva está prevista especialmente para tarde e noite. Há risco de temporais isolados no Estado. A temperatura entra em declínio à noite.

Volume de chuva previsto



Oeste e Meio Oeste: 40 a 60 mm em média e pontuais em torno de 80 mm.

Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Sul e Planalto Sul: 20 a 30 mm em média e pontuais em torno de 40 mm.

Litoral Norte e Grande Florianópolis: média de 10 a 20 mm com pontuais de 30 mm.

