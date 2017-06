Nível do rio Itajaí-Açu deve chegar a 8 metros às 17h de terça em Blumenau

Chuvas 06/06/2017 | 10h38 Atualizada em

Uma nova projeção do CEOPS aponta que o nível do rio Itajaí-Açu deve chegar a 8 metros às 17h desta terça-feira. Na medição das 11h, o rio baixou 9 cm em relação à medição das 10h e está em 8,38 metros.

De acordo com o secretário de Defesa do Cidadão, Rodrigo Quadros, a previsão inicial informada pelo CEOPS era de 8,80 metros às 17h. O número foi revisado após novas informações do tempo, informando que a quantidade de chuva deve ser menor nesta tarde.



Quase 160 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas na cidade desde domingo. Destas, 105 são deslizamentos.



::: Confira a cota de enchente das ruas de Blumenau

::: Acompanhe em tempo real informações sobre o nível do rio em Blumenau e Rio do Sul

::: Cinco dicas para se prevenir em caso de enchente



Os casos mais graves ocorreram nas ruas Achiles Jacobsen, no Garcia, Pedro Kraus Sênior, no Vorstadt, e Pedro Ramos, no bairro Nova Esperança. Na Achiles Jacobsen um deslizamento atingiu uma residência.



— Por sorte a casa tinha laje e segurou toda a barreira que caiu sobre a casa, mas ainda assim transferimos os moradores — explica o secretário.

Foto: Jaime Batista da Silva / Arquivo Pessoal

Na Pedro Kraus Sênior (foto acima), o deslizamento afetou duas casas e soterrou o carro de um dos moradores. Ninguém se feriu e a Defesa Civil esteve no local, que já foi isolado. As duas famílias foram orientadas a sair das residências e estão na casa de parentes.



Na Rua Pedro Ramos, o deslizamento compromete uma residência, que foi interditada e a terra chegou a bloquear parcialmente a via. A família foi removida e levada para o abrigo da Igreja Evangelho Livre, na Itoupava Norte. Com isso, nove pessoas estão alojadas no local.