Não há prova de que hackers russos interferiram no Catar, diz Kremlin

O Kremlin negou, nesta quarta-feira (7), as acusações norte-americanas de que hackers russos atacaram a agência oficial de notícias do Catar. O governo da Rússia destacou que a presidência está "cansada" de reagir a acusações "sem nenhuma prova".



— Já estamos cansados de reagir a banalidades sem nenhuma prova. Este tipo de acusação desacredita quem as apresenta — disse Andrei Kruskikh, conselheiro do presidente Vladimir Putin para cibersegurança, citado pela agência russa Interfax.

— Infelizmente, (os americanos) não inventaram nada novo e por isto, independente do que aconteça, sempre falam de hackers. É sempre a mesma canção — completou.

De acordo com a CNN, que cita como fontes investigadores norte-americanos, os hackers russos foram responsáveis por um ataque cibernético em maio contra a agência oficial de notícias do Catar.

O objetivo da Rússia com o ataque seria provocar divisões entre os Estados Unidos e seus aliados, de acordo com as mesmas fontes.

