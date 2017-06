Nadal e Djokovic avançam às quartas de final de Roland Garros

Paris 04/06/2017 | 16h11 Atualizada em

O espanhol Rafael Nadal (N.4) deu mais um passo na busca do 10º título em Roland Garros ao garantir vaga nas quartas de final com uma vitória tranquila sobre o compatriota Roberto Bautista (N.17) por 3-0 (6-1, 6-2 e 6-2).

Em uma partida de 1 hora e 51 minutos, Nadal não deu chances a Bautista, que conseguiu apenas uma quebra de saque no jogo, contra sete do dono de nove títulos no Grand Slam francês.



— Estou muito feliz porque Roberto é um grande jogador. É muito importante estar nas quartas de final mais uma vez — comemorou Nadal, que alcançou as quartas de final pela 11ª vez, igualando o recorde do suíço Roger Federer em figurar entre os oito melhores de Roland Garros.



Gustavo Kuerten: "Se não tivessem filmado, ninguém acreditaria"



Mas Nadal reclamou das punições impostas pelo árbitro durante o jogo. O juiz apitou dois "warnings" porque o tenista demorou para sacar.

— Foi um ponto longo, de voleio. Eu tenho que voltar correndo e não posso pegar a toalha, é isso? Tem gente que gosta de fazer parte do jogo e eu não acho isso certo. As regras têm que estar definidas. O árbitro tem que analisar o que está acontecendo, ou então colocar um cronômetro na quadra — contestou.

Djoko avança





O sérvio Novak Djokovic também se classificou para a próxima fase da competição depois de vencer o também espanhol Albert Ramos por três sets a zero, parciais 7-6 (7/5), 6-1, 6-3.

Djoko suou para fechar o primeiro set com a vitória, mas depois não teve problemas para impor seu ritmo e se juntar à façanha de Nadal e Federer.

Nas quartas, o sérvio vai encarar o austríaco Dominic Thiem, que venceu o argentino Horacio Zaballos por 6-1, 6-3 e 6-1 em apenas 1 hora e 40 minutos.

Já Nadal vai enfrentar outro compatriota na próxima fase, depois de Pablo Carreño vencer o canadense Milos Raonic em dura partida de cinco sets neste domingo.

Carreño precisou de 4 horas e 17 minutos para fechar o jogo, parciais 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4 e 8-6.

Muguruza eliminada





No quadro feminino, a espanhola Garbiñe Muguruza não conseguiu superar francesa Kristina Mladenovic e perdeu a chance de defender o título do torneio.

Mladenovic, de 24 anos, venceu com parciais 6-1, 3-6, 6-3 e vai enfrentar a suíça Timea Bacsinszky, que superou a americana Venus Williams de virada, por 5-7, 6-2, 6-1.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki bateu a russa Svetlana Kuznetsova, por 6-1, 4-6 e 6-2, e se classificou para as quartas de final depois de sete anos.

Wozniacki, ex-número 1 do mundo, não chegava entre as oito melhores desde 2010 e vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko, que venceu a australiana Samantha Stosur por 2-6, 6-2, 6-4.

Uma das favoritas ao título, a tcheca Karolina Pliskova venceu a alemã Carina Witthoeft por 7-5 e 6-1 e manteve o ritmo em busca do troféu. O próximo jogo é contra a paraguaia Verónica Cepede, que venceu a colombiana Mariana Duque por (3-6), 7-6 (7/2) e 6-3.

Resultados de domingo do Grand Slam de Roland Garros:

Simples masculino (oitavas de final):

Pablo Carreño (ESP/N.20) x Milos Raonic (CAN/N.5) 4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4, 8-6

Rafael Nadal (ESP/N.4) x Roberto Bautista (ESP/N.17) 6-1, 6-2, 6-2

Dominic Thiem (AUT) x Horacio Zeballos (ARG) 6-1, 6-3, 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.2) x Albert Ramos (ESP/N.19) 7-6 (7/5), 6-1, 6-3

Simples masculino (3ª fase):

Karen Khachanov (RUS) x John Isner (EUA/N.21) 7-6 (7/1), 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3)

Kei Nishikori (JPN/N.8) x Hyeon Chung (KOR) 7-5, 6-4, 6-7 (4/7), 0-6, 6-4

Gaël Monfils (FRA/N.15) x Richard Gasquet (FRA/N.24) 7-6 (7/5), 5-7, 4-3 (abandonou)

Simples feminino (oitavas de final):

Jelena Ostapenko (LAT) x Samantha Stosur (AUS/N.23) 2-6, 6-2, 6-4

Caroline Wozniacki (DIN/N.11) x Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) 6-1, 4-6, 6-2

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) x Garbiñe Muguruza (ESP/N.4) 6-1, 3-6, 6-3

Timea Bacsinszky (SUI/N.30) x Venus Williams (EUA/N.10) 5-7, 6-2, 6-1

Simples feminino (3ª fase):

Elina Svitolina (UKR/N.5) x Magda Linette (POL) 6-4, 7-5

Petra Martic (CRO) x Anastasija Sevastova (LAT/N.17) 6-1, 6-1

Verónica Cepede (PAR) x Mariana Duque (COL) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3

Karolína Plísková (CZE/N.2) x Carina Witthöft (ALE) 7-5, 6-1

* AFP