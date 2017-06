Nadal, Djokovic, Murray e Wawrinka disputam vaga nas semifinais de Roland Garros

Paris 06/06/2017 | 16h01 Atualizada em

Com o adiamento dos duelos Rafael Nadal-Pablo Carreño e Novak Djokovic-Dominic Thiem por conta da chuva, a rodada de quarta-feira em Roland Garros vai ser especial, com as quatros partidas de quartas de final masculina e as duas restantes do quadro feminino no mesmo dia.

O dia estava programado para receber apenas os confrontos Andy Murray-Kei Nishikori e Stan Wawrinka-Marin Cilic no quadro ATP, assim como os embates Karolina Pliskova-Caroline Garcia e Simona Halep-Elina Svitolina, pela WTA.

Murray, número 1 do mundo, vai precisar dissipar as dúvidas sobre seu momento, em jogo complicado contra o número 9 do circuito, o japonês Nishikori.

O britânico quer chegar à quarta semifinal consecutiva em Roland Garros, uma conquista importante para um jogador que não vê no saibro o seu terreno de jogo favorito. No retrospecto, Murray venceu sete e perdeu dois jogos contra Nishikori.

Os domínios também se refletem nos jogos entre Nadal e Carreño. O campeão de Montecarlo, Barcelona e Madri em 2017 venceu todos os três jogos contra o adversário de quarta. Assim como o sérvio Djokovic, que superou o austríaco Thiem nas cinco vezes que se enfrentaram.

No outro jogo das quartas de final, o suíço Wawrinka parte como favorito contra o croata Cilic. São 11 vitórias contra apenas duas derrotas no histórico dos confrontos.

No quadro feminino, a romena Simona Halep enfrenta a ucraniana Elina Svitolina pelas quartas de final. O duelo coloca frente a frente duas favoritas ao título.

No outro jogo, a tcheca Karolina Pliskova encara a última francesa restante no torneio, Caroline Garcia.

* AFP