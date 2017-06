Nadal avança às semifinais de Roland Garros após abandono de Carreño

Paris 07/06/2017 | 07h36

O espanhol Rafael Nadal se aproximou ainda mais do sonho do 10º título em Roland Garros depois de vencer em apenas 51 minutos o compatriota Pablo Carreño, que abandonou o jogo das quartas de final por uma lesão no início do segundo set.

Nadal vencera o primeiro set por 6-2 e tinha vantagem de 2-0 na segunda parcial.

Nas semifinais, Nadal enfrentará o vencedor da partida entre o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, sétimo do ranking ATP.

Carreño reclamou de dor abdominal ao final do primeiro set, recebeu atendimento médico, voltou para o segundo set, mas após dois games desistiu do jogo.

* AFP