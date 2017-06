Nacho afirma que James Rodríguez não fez sua melhor temporada 

Futebol 06/06/2017 | 16h26 Atualizada em

O espanhol Nacho Fernández garantiu, nesta terça-feira, que o companheiro de Real Madrid, o colombiano James Rodríguez, não realizou sua melhor temporada no clube merengue, mas que contou com o apoio dos atletas do time.

– É verdade que não foi a temporada mais feliz de James, porque não teve os minutos que queria. Mas ele tinha o apoio incondicional dos companheiros – falou Nacho na coletiva de imprensa antes do amistoso entre Espanha e Colômbia, nesta quarta-feira.

Nacho respondeu a pergunta pouco tempo depois do treinador da seleção colombiana, José Pékerman, afirmar que James não contou com apoio do Real Madrid em alguns momentos.

– Todos queremos jogar todos jogos e quando é uma final de Liga dos Campeões, mais ainda. Mas o importante é que James saiu campeão da Europa, está feliz, e comemorou como um mais – acrescentou o zagueiro espanhol.

James "é especial, um grande companheiro. Temos uma relação fantástica e é uma alegria tremenda poder enfrentá-lo na quarta", concluiu.

* AFP