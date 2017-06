Murray encara promessa russa nesta segunda-feira em Roland Garros

Paris 04/06/2017 | 16h46

O britânico Andy Murry, número 1 do ranking mundial de tênis, vai enfrentar o jovem russo Karen Khachanov, de 21 anos, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final de Roland Garros, enquanto o suíço Stan Wawrinka encara o francês Gael Monfils.

Treinado pelo ex-jogador espanhol Galo Blanco, Khachanov surpreendeu o tcheco Tomas Berdych e o americano John Isner em sua primeira participação em Grand Slam. Murray vai se sua primeira prova de fogo.

Já Wawrinka, vencedor do torneio em 2015, venceu o último duelo contra Monfils, um de seus melhores amigos dentro do circuito. No retrospecto, cada um tem duas vitórias.

POr outro lado, espanhol Fernando Verdasco quer vingança pela eliminação no ano passado e vai encarar o japonês Kei Nishikori (N.8).

Na categoria feminina, a romena Simona Halep e a tcheca Karolina Pliskova, favoritas ao título depois da eliminação da atual campeã Garbiñe Muguruza, enfrentam a espanhola Carla Suárez e a paraguaia Verónica Cepede.

- Confira a programação dos jogo de segund-feira no Grand Slam de Roland Garros:

Philippe Chatrier:

Carla Suarez (ESP/N.21) - Simona Halep (ROM/N.3)

Andy Murray (GBR/N.1) - Karen Khachanov

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Caroline Garcia (FRA/N.28) - Alizé Cornet (FRA)

Suzanne-Lenglen:

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Kevin Anderson (RSA) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Veronica Cepede (PAR) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)

* AFP