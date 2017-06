Mulher tenta invadir Palácio do Planalto e grita que ama Temer 

Brasília 07/06/2017 | 16h20 Atualizada em

Uma mulher tentou entrar no Palácio do Planalto por volta das 11h desta quarta-feira (7) e aos berros dizia que amava o presidente Michel Temer e que precisava encontrá-lo antes de morrer.

De acordo com o Planalto, a mulher tentou entrar no prédio sem credenciamento. Questionada sobre o que queria fazer no local, ela teria respondido que precisava falar com o presidente e que não sairia dali sem encontrá-lo.

Quando os seguranças orientaram que ela solicitasse uma audiência com Temer, teria começado a confusão. A mulher, então, se jogou no chão e acabou passando mal. Foi quando ela teria gritado que amava o presidente.

A mulher foi atendida pelos brigadistas do Planalto e encaminhada a Coordenação Geral de Saúde da Presidência. Segundo nota do Planalto, ela seria transferida do local por uma unidade do Samu.

