Mulher é rendida no estacionamento de mercado em Blumenau

Assalto 06/06/2017 | 14h55 Atualizada em

Na manhã desta terça-feira uma mulher de 33 anos foi rendida por um homem armado no estacionamento de um mercado na Itoupava Norte, em Blumenau. Segundo relato da vítima aos policiais militares, abalada, ela contou que foi surpreendida pelo assaltante que a rendeu no estacionamento do Fort Atacadista e a levou até a Rua 7 de Maio, algumas ruas depois do estabelecimento.



O assaltante fugiu com o veículo, uma Toyota Hilux, com placas de Blumenau, sentido ao Terminal do Aterro levando também o celular da vítima. A mulher acionou a Polícia Militar às 9h55min e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. Até as 14h30min desta terça-feira, o veículo não havia sido localizado, segundo a PM.