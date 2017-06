Motorista morre após colisão em Rio Negrinho, no Norte de SC

BR-282 07/06/2017 | 08h10 Atualizada em

Um homem morreu em um colisão durante a madrugada desta quarta-feira em Rio Negrinho, no Norte de SC. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Uno bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário da BR-282, por volta das 4h40min de hoje. O condutor do carro, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu no local. Já o outro motorista saiu sem ferimentos.

A PRF isolou o local e retirou os dois veículos da rodovia. O trânsito ficou interditado por alguns minutos, mas já foi completamente liberado. A polícia não soube informar em quais circunstâncias aconteceu o acidente. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para recolher o corpo.

Foto: PRF / Divulgação

