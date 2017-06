Mortes por overdose aumentaram 19% nos EUA em 2016 (imprensa)

Washington 06/06/2017 | 18h02

As mortes por overdose aumentaram 19% nos Estados Unidos, com ao menos 59.000 óbitos registrados no último ano, enquanto a fabricação de drogas como o fentanil intensificou uma crise nacional de vício em opiáceos, segundo informações publicadas na terça-feira pelo jornal The New York Times.

A informação obtida pelo Times mostrou que, pela primeira vez, as overdoses de drogas são a principal causa de morte de americanos menores de 50 anos.

O vício em fentanil e em heroína, além da prescrição de opiáceos que causam dependência, como o Oxycontin, são alguns dos principais fatores que contribuem para o aumento de mortes.

O fentanil pode ser 50 vezes mais poderoso que a heroína.

O Times disse que a informação mostra que entre 59.000 e 65.000 pessoas podem ter morrido de overdose em 2016, um número superior aos 52.402 de 2015, e que representa o dobro da taxa de falecimentos registrados por esta causa uma década atrás.

"Todas as evidências sugerem que os problemas terão continuidade e piorarão em 2017", disse o Times.

A Administração para o Controle de Drogas lançou na terça-feira um alerta a funcionários sobre o manejo do fentanil, uma substância utilizada pelos narcotraficantes como uma maneira barata de fortalecer o efeito da heroína e de opiáceos.

Um relatório publicado nesta terça-feira pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT) mostra que o número de mortes por overdose também aumentou na Europa.

Nos 30 países analisados (os 28 da UE, Turquia e Noruega), um total de 8.441 pessoas faleceram em 2015, 80% por consumo de heroína e outros derivados do ópio, segundo o relatório, que aponta o terceiro aumento anual consecutivo, de 6% na comparação com 2014.

* AFP