Moradores de Rio do Sul começam a limpar casas e comércios

O cenário ainda é de ruas alagadas e bairros inundados, mas aos poucos os moradores Rio do Sul, no Alto Vale, tentam retomar a rotina. Algumas pessoas já começaram a limpar casas e comércios localizados no Centro da cidade. Para muitos isso ainda não é possível, pois os bairros mais atingidos como Canoas, Barragem e Taboão ainda seguem embaixo d'água.

Apesar do nível do rio estar em queda - medição das 10h marcada 9,70 metros - e descendo em torno de cinco centímetros por hora desde a madrugada desta quarta-feira, a Defesa Civil recomenda que a população das áreas mais baixas permaneça nos abrigos.



Confira um vídeo com a situação de Rio do Sul na manhã desta quarta-feira:



Os desalojados também devem ter cautela para o retorno, já que ainda há previsão de chuva para esta quarta e quinta-feira. Enquanto as previsões se mantiverem, permanece a cota de inundação em 12 metros e o estado de Atenção permanece em 13 metros.



Atualmente há 22 abrigos abertos, 308 famílias em abrigos e 18 mil pessoas foram afetadas em 6,1 mil imóveis. As principais ruas da cidade seguem com trânsito bloqueado, mas a boa notícia é que não chove desde terça-feira em Rio do Sul.



A Barragem de Ituporanga está com 32,16 metros (vertendo 1,16 metro) e a Barragem de Taió com 20,45 metros, com 78,6% da capacidade e três comportas abertas.