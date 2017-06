Ministro da Integração Nacional vem a SC avaliar impactos da chuva no Estado 

Moacir Pereira 07/06/2017 | 07h00 Atualizada em

Depois de ouvir do governador Raimundo Colombo relatos sobre as chuvas no Estado, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, confirmou presença em Lages, Rio do Sul e Taió na próxima sexta-feira.

Vem avaliar a situação e anunciar quais os recursos que o governo federal poderá liberar de imediato para reconstrução das cidades mais atingidas. Virá com ele o secretário nacional da Defesa Civil, o catarinense Newton Ramlow.

Barragens

Defesa Civil, autoridades e técnicos constataram: se o governo não tivesse ampliado em dois metros a altura das barragens de Ituporanga e Taió, Rio do Sul teria sofrido prejuízos muito maiores. A retenção de maior volume d¿água permitiu controle mais eficaz da vazão no Vale do Itajaí. Em Ituporanga, o governador deu informações técnicas a populares.

Foto: James Tavares / Divulgação

