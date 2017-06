Mestres argentinos e tangueiros de todo o Brasil participam da 9ª Bienal de Tango de Florianópolis

Dança 07/06/2017 | 09h29 Atualizada em

Mestres argentinos e tangueiros de todo o Brasil participam em Florianópolis da nona edição da Bienal de Tango, um dos principais do gênero no Sul do país. Entre 7 e 10 de junho, apaixonados pela dança e pelo ritmo podem fazer aulas e assistir a espetáculos. Entre os destaques da programação está a Orquestra Típica Sans Souci, de Buenos Aires, que se apresenta em quatro noites de milongas, além de acompanhar oito casais de dançarinos em duas apresentações (dias 9 e 10) no Teatro Ademir Rosa (CIC).



Pelo menos 300 pessoas de vários estados do Brasil — tem até do Alagoas e do Ceará — participarão do festival. A programação divide-se entre workshops durante o dia para turmas de níveis iniciante, intermediário e avançado no Hotel Majestic; noites de milongas, também no Majestic; e espetáculos de gala, em que dançarinos selecionados apresentam coreografias no Teatro Ademir Rosa.

— Existem muitos eventos de tango pelo país, mas o de Florianópolis se destaca pela qualidade dos professores. São mestres na Argentina e renomados em todo o mundo — destaca o diretor geral do evento, Fabiano Silveira.

Os argentinos Sebastian Arce (atualmente vive na Rússia) e Mariana Montes (que vive na Itália), são alguns dos dançarinos de renome que ministram aulas e se apresentam durante a Bienal.

Noites de milongas

Em todas as noites da Bienal ocorrem as tradicionais milongas. São bailes com breves apresentações de professores ao som da orquestra Sans Souci e da musicalizadora carioca Marcia Figueiredo.

Espetáculo no CIC

O espetáculo de gala terá a Orquestra Típica Sans Souci e dançarinos profissionais, que se apresentam em duplas e em conjunto. Também participarão com uma coreografia os casais selecionados para a maratona coreográfica, um curso especial ministrado dentro do evento. Sob direção de Fabiano Silveira, ao todo, 51 artistas subirão ao palco do Teatro Ademir Rosa em duas sessões, dias 9 e 10, às 21h.

Criada há 19 anos em Buenos Aires, a Orquestra Típica Sans Souci resgata o estilo musical dos maestros Miguel Caló e Osmar Maderna, seguindo repertórios que marcaram a década de 1940. É composta por 10 instrumentistas e um cantor.

Os dançarinos Lorena Ermocida e Oscar Pery também são destaque na programação Foto: Carolina Maistro / Divulgação

Programação



Quarta

21h - Milonga de abertura, no Hotel Majestic (Av. Beira-mar Norte, 2.746, Centro, Florianópolis)



Quinta

13h às 19h - Workshops, no Hotel Majestic

22h - Milonga, no Hotel Majestic



Sexta

13h às 19h - workshops, no Hotel Majestic

21h - Espetáculo de gala, no Teatro Ademir Rosa , CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

23h - Milonga, no Hotel Majestic



Sábado

13h às 19h - Workshops, no Hotel Majestic

21h - Espetáculo de gala, no Teatro Ademir Rosa (CIC)

23h - Milonga de encerramento, no Hotel Majestic

Quanto custa

Os pacotes completos, que dão direito a toda programação, estão esgotados. Mas ainda é possível comprar aulas avulsas ou ingressos para as milongas e espetáculos no CIC.



- Pacote day use: quatro aulas, um baile e um espetáculo de gala, que deverão ser usufruídos no mesmo dia: R$ 550

- Aulas avulsas: inscrições somente no dia: R$ 100 (individual) / R$ 150 (casal)

- Pacote milongas: quatro bailes por R$ 340

- Ingresso baile avulso: R$ 120

- Ingresso espetáculo no CIC: R$ 80 / R$ 40 (meia) - Plateia superior e R$ 120 / R$ 60 (meia) - Plateia inferior. À venda na bilheteria do teatro

Ingressos para milongas e bailes estarão à venda na secretaria do evento no Hotel Majestic. Informações no site do evento.

