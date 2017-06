Meio-Oeste, Vale do Itajaí e Serra têm chance de chuva moderada na noite desta quarta-feira

Chuva em SC 07/06/2017 | 17h42 Atualizada em

Municípios do Meio-Oeste, Serra e Vale do Itajaí devem registrar chuva moderada a forte em alguns pontos na noite desta quarta-feira e madrugada de quinta. Desde as 15h, cidades como Campos Novos, Campo Belo do Sul, Lages, Otacílio Costa e Correia Pinto registram chuva.

Em Campo Belo do Sul, por exemplo, apenas em três horas (entre 13h e 16h) choveu 24 milímetros. Em Campos Novos, foram 16mm e em Lages, 12mm.

Com essa precipitação, o nível do Rio Carahá, que corta Lages, voltou a subir. Desde as 2h de terça-feira, quando tinha 7,37 metros, o rio registrava queda constante. Às 15h desta quarta, chegou a 5,70 metros, mas na medição das 17h registrava 5,72 metros. A cidade tem 406 desabrigados devido às chuvas registradas desde domingo.

Maiores volumes de chuva se concentraram na Serra na tarde desta quarta-feira, entre 13h e 15h Foto: Reprodução / Epagri Ciram

Conforme alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, emitido às 16h30min, no início da noite desta quarta-feira, há chance de chuva moderada a forte também em alguns pontos da Grande Florianópolis.



Imagem do radar de Lontras mostra deslocamento das nuvens pesadas (em vermelho) do Meio-Oeste para Serra, Sul do Estado e Grande Florianópolis

Tempo instável prossegue na madrugada desta quinta



Com chuva da tarde, nível do Rio Carahá, em Lages, teve leve alta nesta quarta-feira, depois de 36 horas de queda Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo nublado com chuva fraca ou pancadas isoladas avança pela madrugada e segue até a noite desta quinta-feira.



– Vai seguir assim entre esta tarde (de quarta) e a próxima noite, ou seja, nuvens e chuva por todas as regiões. Na maior parte das cidades é chuva fraca, mas em poucas cidades ainda há chance de chuva forte – afirma Puchalski.

Conforme a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, Planalto Norte, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Serra, Meio-Oeste e Oeste podem apresentar chuva forte com trovoadas.

Leia também:

Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina

Santa Catarina soma 90 municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias



Confira as rodovias bloqueadas por conta da chuva em Santa Catarina



Nível dos rios baixa, mas Defesa Civil mantém alerta para deslizamentos em Santa Catarina



Com água baixando, moradores começam limpeza de casas em Lages