Mais de 100 ruas de Itajaí correm risco de alagamento nesta terça-feira

A maré alta, que retém o escoamento dos rios em Itajaí, provocou alagamentos nas áreas mais baixas da cidade durante a madrugada. Um abrigo foi instalado no salão paroquial da Igreja São Cristóvão, no Bairro Cordeiros, para onde foram levados 13 moradores da Vila da Miséria. No local, 30 centímetros de água invadiram as casas. Pela manhã a água escoou e as famílias voltaram para as residências.

Ainda há alagamentos na zona rural, que foi bastante atingida.

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

A Defesa Civil permanece em estado de alerta, monitorando os níveis dos rios Itajaí-açu e Itajaí Mirim. Ainda há risco de alagamentos em 109 ruas listadas pela prefeitura (veja relação abaixo).

A presidência da Câmara de Vereadores pediu que cada parlamentar enviasse um assessor para auxiliar no atendimento telefônico na Defesa Civil. O trabalho começou esta manhã e será feito em revezamento, com turnos de quatro horas. Alguns vereadores também participarão do atendimento. Desta forma, os técnicos de Defesa Civil estarão liberados para atender as ocorrências nas ruas.

Veja a lista de ruas com possibilidade de alagamento:



Acari Antônio Moser, Rua

Acelino Alves dos Santos, Rua

Agílio Cunha, Rua (trecho entre Av. Ministro Luis Galotti e BR 101)

Alcides Esperidião Pereira, Rua

Andrelino Werner, Rua

Antero Chaves, Rua

Antônia Araújo, Rua

Antônio Couto, Travessa

Antônio de Oliveira, Rua

Antônio Francisco Oliveira, Rua

Antônio Perão, Rua

Américo Meinicke, Rua

Aprigio José Pinto, Rua

Arlindo Werner, Rua

Arnaldo Correia de Melo, Rua

Arnaldo Lopes, Rua

Augusto Dallago

Azaleais, Rua

Beco LQC

Bernardina da Rocha, Rua

Braço do Norte, Rua

Bubi Kobag, Travessa

Caçador, Rua

Canoinhas, Rua

Carlos Serafim Zaguini, Rua

Cecília Meirelles, Rua

Curitiba, Ruadas Camélias, Rua

das Hortências, Rua

das Orquídeas, Rua

das Papoulas, Rua

das Violetas, Rua

David Adão Schmitt, Rua

dos Crisantemos, Rua

dos Hibiscos, Rua

Edmundo Heusi Junior, Rua

Ema Fornari Conte, Rua

Embaixo da Ponte BR 101

Erna Hoier Correia, Rua

Ernesto Polydoro Ferreira, Rua

Estudante Renato Victorino, Rua

Eugênio Geraldino França, Rua

Francisco Molleri, Rua

Francisco Nicolett, Rua

Fransciso de Matos Dultra, Rua

Gélio Hercilio Correia, Rua

Henry Pedro Deitos, Rua

Herval do Oeste, Rua

Idalino João de Oliveira, Rua

Itapiranga, Rua

Ivana Werner, Rua

Ivo Werner, Rua

Jacob Ardigo, Rua

João Bento, Travessa

João Camilo Vicente, Rua

João Dalmolim, Rua

João Martins, Travessa

João Reipert de Amorim, Rua

João Santana, Rua

João Santana, Travessa

Jorge Fernando Pereira, Rua

Jorge Santos de Macedo, Rua

José Furtado, Rua

José Gall, Rua (próximo ao Clube Itamirim)

José Pereira Liberato, Rua

Julio J. Wippel, Travessa

Lisberto João Potter, Travessa

Luiz R. Casas, Rua

Mafra, Rua

Manoel Bandeira, Rua

Manoel Cardoso, Rua

Manoel G. Miranda, Travessa

Manoel Olivio Theodoro, Rua

Manuel Bandeira, Rua

Marcos Castelai, Travessa

Ministro Luiz Galloti, Rua

Maria Alver Mafra, Rua

Maria Marcos Werner, Avenida

Maria Verena Heil, Rua

Max Hoier, Rua

Milton Jaques, Rua

Navegantes, Rua

Nelson Manoel Simão, Rua

Nicolau Burgart, Travessa

Oscar Martins da Silva, Rua

Otilia Damasceno, Rua

Otto Hoier, Rua

Padre Eribert

José Schmitt, Rua

Palmir Francisco Dias, Rua

Pantaleão Francisco Casas, Rua

Papanduva, Rua

Paulo França, Rua

Porto União, Rua

Paulo Fuck, Travessa

Paulo Malburg, Travessa

Penha, Travessa

Presidente João Goulart, Rua

Raul Machado (próximo ao Rio Itajaí Mirim), Rua

Reinaldo Pereira da Silva, Rua

Rodolfo Bosco, Rua

Roseli Maria Coelho, Rua

Santa Celília, Rua

São Francisco do Sul, Rua

São Gonçalo, Rua

São Joaquim, Rua

São Miguel, Rua

Sidnei Schulze, Rua

Telêmaco de Oliveira, Rua

Ver. Nilo Simas (trecho entre Rua Edmundo Heusi Junior e Rua Agílio Cunha), Avenida

Vitor Ribeiro da Luz, Travessa