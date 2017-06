Maior porta-contêiner que opera em portos brasileiros chega a Itapoá

Livre Mercado 03/06/2017 | 06h01 Atualizada em

O Hyundai Loyalty, maior porta-contêiner a operar em portos brasileiros, atracou em Itapoá no dia 27 de maio. A embarcação tem 340 metros de comprimento e 46 metros de largura e é do armador Hyundai Merchant Marine. A capacidade total de armazenagem é de 8,6 mil TEUs (unidade-padrão de contêiner). O Hyundai Loyalty faz o serviço Ásia/América do Sul e, por suas dimensões, operou em poucos portos brasileiros.



Crescimento



O Porto Itapoá é hoje o sexto maior terminal de contêineres do País, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Somente no primeiro trimestre deste ano, registrou um aumento de 40% no volume das importações na comparação com igual período de 2016. A exportação também registrou alta de 17,2% neste período. Atualmente, o porto passa por obras de ampliação, triplicando a sua área. Quando estiverem finalizadas as obras, o porto passará dos atuais 150 mil metros quadrados para 450 mil metros quadrados, e a capacidade de movimentação, ao final da expansão, subirá dos 500 mil TEUs/ano para cerca de 2 milhões.



Qualificação



O Núcleo Catarinense de Decoração (NCD) anuncia uma programação intensa de cursos, treinamentos para a equipe de vendas, viagens e palestras com importantes nomes do mercado nacional. O investimento passa de R$ 1,5 milhão. No final de maio, a entidade levou um grupo de arquitetos, decoradores e designers para uma viagem cultural com foco na cidade e arquitetura de Montreal, no Canadá. O projeto, intitulado Experiência NCD, faz escala em Minas Gerais e em Pernambuco. Para 2018, diz o presidente da entidade, Clemar de Souza, a meta é percorrer dois novos destinos: as cidades de Belém (PA) e de Berlim, na Alemanha.



Foto: Thiago Araújo / Divulgação

Iluminação renovada



O Consórcio SQE Luz já implantou 5,5 mil luminárias de LED nas ruas de Joinville. A previsão é de que até o fim do ano esse número atinja a marca de 8 mil luminárias instaladas, diz a Prefeitura. Além de apresentarem menor consumo, elas são mais resistentes e têm baixo custo de manutenção. Na foto, o acesso à rodoviária Harold Nielson com a nova iluminação.



Visita



Entre os dias 5 e 8 de junho, empresários do setor de alimentação e hospedagem de Joinville, Araquari e Penha visitarão a Fispal Food Service, maior feira do ramo de alimentação fora do lar, sorveteria e cafeteria da América Latina, que ocorre no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A missão empresarial é realizada pelo VivaBem – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e Região e tem o objetivo de conhecer novidades, tendências e soluções em serviços, equipamentos, insumos e tecnologias voltados ao mercado de alimentação.



Falência



Os pedidos de falência caíram 8,4% no acumulado do ano até maio, em relação ao mesmo período de 2016, em todo o Brasil. É o que diz o levantamento da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito. Mantida a base de comparação, as falências decretadas recuaram 7%, enquanto para os pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas houve quedas de 21,7% e 18,1%, respectivamente. Conforme a Boa Vista, os indicadores de solvência continuam apresentando desaceleração quando observados pelos valores acumulados em 12 meses.



Negócios



Treze empresas incubadas no Inovaparq participarão na próxima quinta-feira do 1º Business Pitch, em parceria com Perini Business Park e a Univille. O evento é destinado à captação de investidores, clientes e fornecedores. O encontro organizado pelo professor Giancarlo Grazziottin será às 18h30, na Casa Suíça, no Perini.



Palestra



O Núcleo de Negócios Internacionais da Associação Empresarial de Joinville (Acij) realiza no dia 12 de junho palestra em conjunto com a Receita Federal sobre o Programa Operador Econômico Autorizado. O evento tem o apoio do Porto Itapoá e começa às 8h15. Mais informações e inscrições no www.acij.com.br.