Maior ginásio de Lages se torna centro de recebimento de doações para atingidos por enchente

Chuva em SC 07/06/2017 | 14h33 Atualizada em

Voluntários de diferentes entidades e partes da cidade se reúnem no Ginásio Jones Minosso, o maior de Lages, na Serra Catarinense, para ajudar os atingidos da enchente. Nesta terça-feira de manhã, a todo instante chegavam caminhões da prefeitura e moradores solidários com os desabrigados. Desde segunda-feira, pelo menos 200 pessoas ajudaram no recebimento e triagem dos donativos. Na terça, até mesmo os alunos do curso de soldados da PM foram acionados para contribuir.

A coordenadora de educação infantil da Secretaria de Educação, Lúcia Costa, deixou suas atividades para ajudar a separar as roupas no ginásio. A solidariedade de quem contribuiu com doações chamou a atenção da servidora:

— A população está muito solidária. Tem bastante gente vindo doar e aqui no ginásio há muitos voluntários ajudando na separação de roupas e até atividade física e alimentação para quem está abrigado.

Foto: Diorgenes Pandini / DC

A lageana Luciane de Toffol uniu vizinhos e amigos através do WhatsApp para arrecadar donativos. Nesta quarta de manhã, pela terceira vez na semana, ela levou sacolas até o ginásio.

— Não é trazer o que está sobrando, mas aquilo que a gente pode abrir mão para ajudar — lembra a moradora do Bairro Frei Rogério, onde a água dos rios Carahá e Ponte Grandes não chegou.

Pouco antes delas chegou um caminhão vindo da sede da Defesa Civil. Em pouco minutos, pelo menos 15 pessoas retiraram tudo da caçamba e levaram para a quadra do ginásio.

Foto: Diorgenes Pandini / DC

Além de ser uma central de doações, o Jones Minosso é abrigo para 68 pessoas dos bairros Habitação, Universitário e proximidades. Nesta terça, 406 estão em seis espaços abertos pela prefeitura. Segundo o secretário de Assistência Social de Lages, Samuel Ramos, a prefeitura decidiu nesta manhã que as entregas de doações para os atingidos pela chuva será através das associações de moradores. Assim, depois de um cadastro feito pela secretaria, os moradores vão receber roupas, alimentos e materiais de higiene.

— Uma das nossas preocupações é com o pós-enchente. Então, mesmo que a água baixe até o final de semana, acreditamos que as pessoas só vão poder voltar para casa na semana que vem. Mesmo se voltarem antes, elas poderão usar o abrigo porque as residências não vão estar totalmente limpas e secas em poucos dias. E aquelas que saírem dos abrigos já vão levar um kit— explicou o secretário.

Foto: Diorgenes Pandini / DC

Os interessados em fazer doações devem procurar o Ginásio Jones Minosso, na Rua José Mariano da Silva, no Bairro Universitário, ou ligar para o telefone (49) 3229-3030. O superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Nilson Cruz, diz que as principais necessidades são materiais de higiene e limpeza, alimentos não-perecíveis e água.

Nesta manhã de quarta apenas uma pequena garoa caiu em Lages perto do meio-dia. Mais cedo o sol tentou dar as caras, mas logo ficou escondido sob as nuvens. A previsão é de que a chuva volte com força na noite desta quarta-feira e durante a quinta.

Leia também:



Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina



Nível dos rios baixa, mas Defesa Civil mantém alerta para deslizamentos em Santa Catarina

Confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula e situação dos rios



Veja quais são as rodovias bloqueadas em Santa Catarina



Saiba como agir em caso de enchentes e alagamentos



Como evitar doenças em enchentes e alagamentos



O que fazer em caso de deslizamento de terra