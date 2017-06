Luciano Spalletti irá treinar Inter de Milão na próxima temporada

Milão 06/06/2017 | 10h19 Atualizada em

O técnico Luciano Spalletti, que deixou a Roma, anunciou nesta terça-feira à imprensa italiana que comandará a Inter de Milão na próxima temporada. O treinador assinará vínculo de três anos e já viajou à China para conhecer os donos do clube milanês.

— Estou feliz de ser o próximo técnico da Inter — declarou Spalletti, 58 anos, no aeroporto de Milão, antes mesmo de ter o cargo oficializado pela Inter.



— A assinatura? Fizemos as coisas à moda antiga e apertamos as mãos —completou.



Com a Roma, clube que reassumiu em janeiro de 2016, depois de uma passagem vitoriosa entre 2005 e 2009, Spalletti terminou o Italiano como vice, o que valeu classificação direta à fase de grupos da Liga dos Campeões.



A equipe romana, no entanto, não conseguiu superar a supremacia da Juventus, campeã italiana pela sexta vez consecutiva. Também caiu nas semifinais da Copa Itália pela arquirrival Lazio e nas oitavas da Liga Europa pelo Lyon.

Na Inter, Spalletti encontrará uma equipe que atravessou temporada turbulenta, com um sétimo lugar no Campeonato Italiano e nenhuma competição europeia a disputar. A Inter de Milão foi comprada pelo Suning, um gigante chinês no mercado de varejo de produtos eletrônicos.

AFP