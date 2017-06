Lages, na Serra Catarinense, registra em um dia mais chuva do que o esperado para o mês inteiro

chuvas em SC 05/06/2017 | 08h52 Atualizada em

Em apenas 24 horas, Lages, na Serra Catarinense, registrou mais chuva do que o esperado para o mês inteiro na cidade. Segundo dados das estações pluviométricas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da 0h de domingo até a 0h de segunda-feira choveu 163 milímetros no município.

Segundo a Defesa Civil do Estado,a média mensal de precipitação na região serrana fica entre 90 e 130 mm. Também choveu acima do normal para o mês inteiro em São José do Cerrito, 155 milímetros, Bocaina do Sul, 138 milímetros e Otacílio Costa, 130 milímetros, todas cidades da Serra.

Foto: Defesa Civil

Os elevados de chuva em Lages fizeram a prefeitura cancelar as aulas na rede municipal. Na rede estadual o Estado também suspendeu as atividades nesta segunda-feira nas 12 cidades da regional. Com isso, 26 mil alunos e dois mil professores estão dispensados das atividades. O restante da semana será avaliado em reuniões nesta segunda-feira.

O cenário mais complicado em Lages está nos bairros Passo Fundo, Sagrado, São Sebastião, São Vicente e Guarujá.



