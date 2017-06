Kerry e Al Gore criticam decisão de Trump sobre Acordo de Paris

Washington 04/06/2017 | 15h36

O ex-secretário de Estado dos EUA, John Kerry, um arquiteto do acordo climático de Paris, criticou o domingo a retirada do presidente Donald Trump do acordo para reduzir as emissões de carbono.

"Quando Donald Trump diz ao mundo, 'bom, vamos negociar um acordo melhor' é como OJ Simpson dizer que ele vai encontrar o verdadeiro assassino", disse Kerry em uma entrevista ao programa "Meet the Press" da NBC, referindo-se ao antigo astro do futebol americano que foi surpreendentemente absolvido de matar sua ex-esposa.

Kerry, que se dedicou ao avanço do acordo desde que ele foi adotado em 2015, criticou duramente a saída dos Estados Unidos promovida por Trump.

"Os Estados Unidos cederam unilateralmente à liderança dessa questão", afirmou.

Kerry defendeu a escolha do ex-presidente Barack Obama de ter recorrido ao seu poder executivo para entrar no acordo sem submetê-lo à ratificação do Senado.

"Não teria acontecido (a aprovação no Senado. Isso é simples, sejamos realistas. O presidente (Obama) fez um acordo executivo porque era o melhor que poderia ser feito", avaliou.

- 'Imprudente e indefensável' -

O ex-vice-presidente Al Gore, um dos defensores das causas ambientais que tentaram persuadir pessoalmente Trump a manter os Estados Unidos no acordo, ecoou as críticas de Kerry.

"Não faz sentido para mim - uma decisão imprudente, uma decisão indefensável. Acho que isso mina a posição da nossa nação no mundo e ameaça a capacidade da humanidade para resolver essa crise em tempo", disse ele no programa "Fox News Sunday" .

O embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, entretanto, garantiu em entrevistas à CNN e à NBC que Trump -que já disse que as mudanças climáticas são um "engano" perpetrado pelos chineses- realmente acredita em sua veracidade.

Scott Pruitt, chefe da Agência de Proteção Ambiental e um conhecido cético do clima, disse na Fox News que "o presidente indicou que o clima muda, (que) está sempre mudando".

* AFP