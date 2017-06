Jovem de 16 anos é morto a tiros em Joinville 

Segurança 07/06/2017 | 09h06 Atualizada em

Um jovem de 16 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, em Joinville. O crime ocorreu na rua Professora Eliema Kope, no bairro Jardim Iririú, na zona Leste da cidade.



Segundo informações da polícia, testemunhas ouviram barulho de tiros e acionaram a PM. Ao chegar no local, por volta de 1h30, o jovem já estava sem vida, com marcas de tiro na cabeça. Ao lado do corpo, havia uma faca.



Equipes da Delegacia de Homicídios, IGP e IML foram até o local. A vítima foi identificada como Alisson Alan Leithold. O corpo foi levado para o IML de Joinville. Este foi o 73º homicídio registrado em Joinville em 2017.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.





