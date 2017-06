Israel acelera construção de 1.500 casas de colonos na Cisjordânia

Jerusalém 06/06/2017 | 18h26

As autoridades israelenses avançaram, nesta terça-feira (6), em seus planos para construir 1.500 casas para colonos na Cisjordânia ocupada e para a criação da primeira colônia promovida por um governo de Israel em 25 anos - anunciou a ONG Paz Agora, em um comunicado.

Um comitê do Ministério da Defesa decidiu acelerar seus planos e pode fazer o mesmo nesta quarta para a construção de outras mil casa, acrescentou a ONG, que analisa os assentamentos.

Essa tomada de decisão coincide com o 50º aniversário da Guerra dos Seis Dias, quando teve início a ocupação da Cisjordânia por parte de Israel.

As autoridades israelenses não quiseram comentar esses planos, o que, segundo a Paz Agora, mostra que "a solução dos dois Estados não está na agenda [do premiê Benjamin Netanyahu]".

"Ao promover o estabelecimento do primeiro assentamento em 25 anos, assim como milhares de outras casas, as ações de Netanyahu dizem mais do que suas palavras vazias sobre a paz", denunciou a organização.

As casas previstas nos planos estão espalhadas por várias áreas.

A construção de 102 casas em um novo assentamento, conhecido como Amichai, é uma das primeiras fases desses planos.

Netanyahu prometeu construir um novo assentamento para cerca de 40 famílias na colônia ilegal de Amona, na Cisjordânia, que foi evacuada por determinação de uma ordem judicial expedida em fevereiro passado.

* AFP