Índice de abstenção das provas para cursos presenciais do Vestibular de Inverno 2017 da Udesc é de 14,01%

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) aplicou neste domingo, 4, as provas do Vestibular de Inverno 2017 para cursos presenciais, em oito cidades catarinenses - Florianópolis, Lages, Laguna, São Bento do Sul, Joinville, Chapecó, Ibirama, Balneário Camboriú. Segundo a Coordenadoria do Vestibular da Udesc, dos 8.596 candidatos inscritos em 35 cursos de graduação, 1.202 não compareceram aos locais de prova, o que gerou um índice de abstenção de 14,01%.



O caderno das provas e o gabarito preliminar serão divulgados a partir das 20h30 de domingo. A divulgação da lista dos classificados, em primeira chamada, será em 26 de junho, no site do Vestibular de Inverno 2017. Para os aprovados, as aulas iniciam no segundo semestre deste ano.



Conteúdo, gabarito e resultado



Pela manhã, os candidatos responderam a 50 questões, sendo 14 de Biologia, 14 de Matemática, 14 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e oito de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).



À tarde, houve redação sobre atualidades, conhecimentos gerais e obras literárias indicadas no programa, além de mais 50 questões: 14 de Física, 14 de Química, 11 de História e 11 de Geografia.



Sisu e Programa de Ações Afirmativas



O número de vagas do vestibular representa 75% do total do próximo semestre, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



A Udesc manterá o sistema de cotas por meio do Programa de Ações Afirmativas. Das vagas de cada curso, 30% estão reservadas, sendo 20% para candidatos que tenham feito todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.



Além da relação geral, é possível conferir os índices de vaga para não optantes de cotas, para candidatos negros e para alunos que fizeram ensino médio em escola pública.



Mais informações podem ser conferidas no edital dos cursos a distância e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.



