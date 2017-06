IFSC abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação em 17 cidades de Santa Catarina

Educação 02/06/2017 | 20h25

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas até 20 de junho para diversos cursos de qualificação oferecidos em 17 cidades do Estado. Há 4,2 mil vagas em Caçador, Canoinhas, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Palhoça, Ponte Serrada, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, Tubarão, Urussanga e Xanxerê, além de cursos oferecidos a distância.

A seleção será por sorteio. Os cursos de qualificação, oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), são voltados à formação e ao aperfeiçoamento profissional e têm curta duração. Os pré-requisitos variam de acordo com cada curso.



Para verificar os cursos disponíveis por municípios, além de pré-requisitos e horários das aulas, os candidatos devem ler os editais. Todos os cursos são gratuitos e não há taxa de inscrição.

No caso dos cursos de idiomas, há um teste de nivelamento on-line para cursos a partir do nível 2, que deverá ser feito pelo candidato antes da inscrição. Somente após a realização do teste é que o candidato poderá fazer a inscrição.

As inscrições são on-line e devem ser feitas no Portal de Inscrições do IFSC. Caso o candidato não tenha computador ou acesso à internet, é possível ir a um dos campi do IFSC, onde há computadores disponíveis para as inscrições.

Se o número de candidatos inscritos no curso for superior ao número de vagas oferecidas, será realizado um sorteio público no dia 22 de junho. Os candidatos selecionados em primeira chamada serão divulgados em 23 de junho a partir das 18h. O período de matrículas será de 26 a 28 de junho.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem enviar e-mail para ingresso@ifsc.edu.br ou ligar para um dos telefones indicados nos editais. Dúvidas específicas sobre o teste de nivelamento podem ser tiradas pelo telefone 48 3877 8419.



