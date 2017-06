Homem ligado a ataque em Manchester é preso no aeroporto de Heathrow

Londres 06/06/2017 | 23h01

Um homem foi detido no aeroporto de Heathrow, no âmbito da investigação sobre o atentado de Manchester que deixou 22 mortos em maio passado - informou a Polícia britânica nesta quarta-feira (horário local).

De acordo com a Polícia, "o homem de 38 anos foi detido por suspeita de infração à lei antiterrorista e permanece detido".

"A detenção foi planejada e não tinha relação com uma ameaça direta contra o aeroporto", esclareceu a Polícia de Manchester em um comunicado.

A Polícia não confirmou quando o suspeito foi detido, em uma operação no aeroporto de maior movimento da Europa, nem se o homem havia pousado, ou se pretendia embarcar.

Sua prisão acontece mais de duas semanas depois do ataque de 22 de maio no fim do show da cantora americana, Ariana Grande.

O ataque cometido por Salman Abedi deixou 22 mortos, incluindo muitos menores, e deixou mais de 100 feridos.

* AFP