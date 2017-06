Guinchos cobram R$ 150 para fazer travessia em trecho alagado da BR-470 no Alto Vale do Itajaí

Trânsito 06/06/2017 | 13h19 Atualizada em

Com o Km 151 da BR-470 em Agronômica tomado pelas águas do rio Itajaí-Açu, guinchos estão cobrando R$ 150 para ajudar carros pequenos a fazerem a travessia pela rodovia nesta terça-feira.



Segundo a PRF, o trecho tem cerca de 50 centímetros de água sobre a pista. Somente caminhões e ônibus conseguem atravessar o trecho sem dificuldade. Aos veículos menores, a alternativa é esperar o nível do rio baixar ou pagar pelo serviço de um trator (a R$ 50) ou o guincho — e há fila de espera.

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Morador de Blumenau, Volnei Mello é um dos motoristas que aguarda a vez para fazer a travessia com um guincho. Ele está de mudança para Passo Fundo (RS) com a esposa e leva alguns pertences no carro.



— Se molhar o motor do carro, o prejuízo é maior — justifica.



Confira o vídeo mostrando a situação do local: