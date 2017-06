Guga será homenageado antes da final masculina de Roland Garros

Tênis 07/06/2017 | 15h23 Atualizada em

O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão de Roland Garros (1997, 2000, 2001), será homenageado antes da final masculina de domingo, em memória ao 20º aniversário de seu primeiro título no saibro de Paris, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores.

Leia mais:

Gustavo Kuerten: "Se não tivessem filmado, ninguém acreditaria"

Thiem atropela Djokovic e vai enfrentar Nadal na semifinal de Roland Garros

Bruno Soares recebe prêmio da ITF como integrante da melhor dupla de 2016



Vinte minutos antes do início da final, Guga receberá na quadra central Philippe Chatrier o anel do Salão da Fama do tênis, uma distinção especial concedida "como reconhecimento aos grandes campeões".

Guga, ex-numero 1 do mundo e hoje com 40 anos, integra desde 2011 o Salão da Fama, uma organização com sede nos Estados Unidos destinada a manter vivo o legado histórico do tênis.

– Há 20 anos um jovem tenista brasileiro explodiu no cenário internacional em Paris, derrotando em seu caminho dois ex-campeões para conquistar o título de 1997 do Aberto da França. Seria o primeiro de seus três títulos em Roland Garros – lembrou a Federação Francesa de Tênis (FFT) em nota.



* AFP