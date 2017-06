Guarda Costeira espanhola resgata mais de 170 migrantes

Madri 03/06/2017 | 15h56

Mais de 170 migrantes foram resgatados neste sábado (3) pela Guarda Costeira da Espanha, quando tentavam atravessar o Mar Mediterrâneo pelo norte da África em quatro embarcações - anunciaram as autoridades espanholas.

O governo marroquino alertou os socorristas espanhóis sobre a presença de uma embarcação no Mar de Alborão, a parte mais ocidental do Mediterrâneo, perto do Estreito de Gibraltar que o separa do Oceano Atlântico.

Depois, outras três embarcações foram avistadas, e 173 migrantes procedentes da África Subsaariana foram auxiliados e levados para os portos Almería e Motril, na Andaluzia, ao sul, segundo um porta-voz da Guarda Costeira local.

* AFP