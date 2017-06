Governo boliviano vai cobrar indenização integral de seguradora de voo da Chapecoense

Tragédia da Chapecoense 04/06/2017 | 09h27 Atualizada em

A argumentação da Bisa Seguros e Resseguros S/A, seguradora da LaMia, não será aceita pelo governo boliviano. Por meio de um comunicado emitido pelo Ministério de Obras Públicas e Serviços, a Bolívia reforçou que vai cobrar que a seguradora pague os US$ 25 milhões (cerca de R$ 80 milhões), previstos no contrato, para os familiares da delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes do voo que terminou em tragédia no dia 29 de novembro do ano passado.

A Bisa alega infrações em cláusulas contratuais da empresa LaMia para que o acordo fosse invalidado. Entre elas estão o não pagamento de mensalidade de apólice, proibição de voo para a Colômbia e negligência. No comunicado, o ministério boliviano informa que é de responsabilidade da seguradora pagar de forma direta a indenização aos familiares dos falecidos e aos sobreviventes. Desta forma, declara que não vai aceitar os argumentos da seguradora.

A nota é composta de três itens. Além do pagamento de forma direta e integral da apólice, o Ministério de Obras Públicas e Serviços reforçou que o seguro estava vigente e que vai cuidar para que seja cumprido o contrato. A seguradora chegou a oferecer, anteriormente, um acordo de US$ 200 mil (cerca de R$ 650 mil) para que fosse dividido entre famílias e vítimas do acidente.



