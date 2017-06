Governador Raimundo Colombo visita cidades afetadas por enchentes em Santa Catarina

Chuva em SC 06/06/2017 | 20h15 Atualizada em

As cidades catarinenses mais atingidas pelas chuvas dos últimos foram visitadas nesta terça-feira pelo governador Raimundo Colombo (PSD). O primeiro ato ocorreu às 7h em Blumenau, onde ele participou de um reunião do grupo de trabalho criado na cidade para reação à enchente. Logo depois, Colombo seguiu para Rio do Sul, onde a água atingiu o maior nível.



No começo da tarde, ele participou de uma reunião em Aurora, também tomada por alagamentos. Por fim, à tarde, esteve em Lages e Correia Pinto, ambas na Serra Catarinense. Segundo Colombo, três regiões chamam atenção neste momento:

– Os maiores volumes estão indo para o Oeste, porque essa água da Serra vai para o Rio Uruguai, que podem aumentar e invadir casas. A região Serrana foi a que recebeu o maior volume de chuva nos últimos dias. Mas o Alto Vale sempre sofre bastante. Além disso, tem o Litoral e o Planalto Norte, onde os efeitos são menores. Agora, onde vai cair mais chuva é que nós estamos monitorando e estudando.

Ministro da Integração Nacional visitará o Estado na sexta

O governador diz que espera na sexta-feira a visita do Ministro da Integração Nacional, Helber Barbalho, para avaliar as perdas e agir na recuperação das perdas.

Barbalho deve chegar a Lages às 16h e depois seguirá para Rio do Sul. Também virá ao Estado o secretário Nacional de Defesa Civil, Renato Newton Ramlow.

